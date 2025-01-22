'ABD'deki enflasyondan endişe duymuyoruz'

Lagarde, CNBC'ye verdiği demeçte ABD'de enflasyonun yeniden yükselmesi halinde Avrupa üzerindeki potansiyel etkisinin sorulması üzerine şunları söyledi:

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"Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon yeniden canlanırsa, bu kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri için bir sorun olacaktır. İlk ve asıl sonuçlar burada ortaya çıkacaktır. Enflasyonun Avrupa'ya ihraç edilmesinden aşırı endişe duymuyoruz. İzleyecegimiz ilginç olgular olacaktır. Örneğin döviz kuru ilgi çekici olacaktır ve sonuçları olabilir, ancak ABD'nin büyümesini görmekle kesinlikle ilgileniyoruz. Çünkü ABD'deki büyüme dünyanın geri kalanı için her zaman olumlu bir faktör olmuştur."