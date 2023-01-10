ABD'li bankaların karında düşüş beklentisi

Cuma günü dördüncü çeyrek mali sonuçlarını açıklayacak olan ABD'nin en büyük 4 bankasının karının düşüş göstereceği tahmin ediliyor.

Ekonomide yavaşlamanın yatırım bankacılığı gelirlerini azaltması ve bankaların zor günler için karşılıkları yükseltmelerinin etkisiyle JP Morgan, Bank of America, Citigroup ve Wells Fargo'nun karının düşeceği öngörülüyor.

Morgan Stanley ve Goldman Sachs da dahil edildiğinde ABD'nin en büyük 6 bankasının sorunlu krediler için toplam rezervlerinin 5,7 milyar dolar olması bekleniyor. Geçen yılın aynı döneminde bankalar 2,37 milyar dolar karşılık ayırmıştı.

6 bankanın net karının dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ortalamada yüzde 17 düşmesi de bekleniyor.