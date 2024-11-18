ABD'li kurumlardan Çin hisselerine temkinli bakış

Wall Street aracı kurumları, süregelen deflasyonist baskılar ve jeopolitik gerilimlerin dünyanın en büyük ikinci hisse senedi piyasasındaki kazanç görünümünü gölgelemesi nedeniyle Çin hisse senetlerine daha temkinli yaklaşmaya başladı.

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Bloomberg News'un haberine göre Morgan Stanley stratejistleri Çin hisse senetlerini bölge içinde hafif bir zayıf ağırlığa indirirken, Goldman Sachs Group Inc. daha az elverişli bir makro zemini yansıtmak için MSCI Çin Endeksi'ndeki hedefini kırptı.

Son çağrılar, Pekin'in Eylül ayındaki teşvik atağının ardından piyasaya ilişkin iyimser duruşlarından hızlı bir dönüşü temsil ediyor.

MSCI Çin Endeksi, daha fazla devlet desteği beklentisine ilişkin heyecanın sönmesi ve Donald Trump'ın ABD seçimlerindeki zaferinin Çin'e yönelik daha yüksek gümrük tarifelerine ilişkin endişeleri artırması nedeniyle yakın zamandaki zirvesinden yaklaşık %15 düştü.

Laura Wang'ın da aralarında bulunduğu Morgan Stanley stratejistleri pazar günü yazdıkları bir notta, "Ahlaki tehlike ve 'refah devletine' erken geçiş endişeleri nedeniyle Çin hükümetinin 2025 yılında tüketim ve konutu hedeflemek için yeterli mali teşviki önden yüklemesine ilişkin düşük ve sınırlı bir şans görüyoruz" dedi.

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Aracı kurumun MSCI Çin Endeksi için 2025 sonu hedefi, cuma günkü 63,93'lük kapanıştan biraz daha düşük olan 63 seviyesinde bulunuyor. Ekim ayında Morgan Stanley, iyileşen politika görünümünü gerekçe göstererek Çin'deki düşük ağırlık pozisyonunu azaltmıştı.

Bu arada Goldman, gösterge üzerindeki hedefini 84'ten 75'e düşürdü. Firma Çin hisse senetlerinde fazla ağırlık pozisyonunu korurken, ABD'nin Çin'e yönelik olası gümrük vergilerinin daha düşük kazanç büyümesine yol açabileceğini kaydetti. Ekim ayında piyasayı yükseltmişti.