ABD'ye net sermaye girişi oldu

ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan uluslararası sermaye verilerine göre, Temmuz ayında sermaye piyasalarına 156,5 milyar dolar giriş oldu. Bir önceki ayın verisi net 107,5 milyar dolar girişten 92,0 milyar dolar girişe revize edildi.

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Aynı ayda swap hariç uzun vadeli menkul kıymetlerle piyasa beklentisi olan 54,9 milyar doların üzerinde, 135,4 milyar dolar giriş yaşandı. Bir önceki ayın 96,1 milyar dolar olan net giriş verisi, 80,5 milyar dolar giriş olarak güncellendi.

Yabancı yatırımcılar net 55,9 milyar dolar tutarında ABD Hazine kağıdı alırken, 14,7 milyar dolar tutarında devlet destekli kuruluş tahvil alımı gerçekleştirdi. Özel sektör tahvilde ise net 141,8 milyar dolar net alım yaptılar.

En büyük portföye sahip Japonya'nın elindeki ABD Hazine tahvil tutarı 1 trilyon 117,2 milyar dolardan 1 trilyon 115,7 milyar dolara geriledi.

Çin'in tuttuğu tahvil miktarı da bir miktar azaldı ve 780,2 milyar dolardan 776,5 milyar dolara indi. İngiltere'nin tahvil miktarı 741,5 milyar dolardan 728,3 milyar dolara inerken, Lüksemburg'un 384,2 milyar dolardan 399,9 milyar dolara yükseldi.

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En yüksek alım Cayman Adası'ndan geldi ve 319,4 milyar dolar olan tahvil miktarı 378,1 milyar dolara çıktı.