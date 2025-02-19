ABD'ye net sermaye girişi sürdü

ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan uluslararası sermaye verilerine göre, Aralık ayında ABD sermaye piyasalarına 87,1 milyar dolar giriş oldu. Bir önceki ayın verisi net sermaye girişi 159,9 milyar dolardan 134,1 milyar dolara revize edildi.

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Aynı ayda swap hariç uzun vadeli menkul kıymetlerle 53,2 milyar dolar giriş yaşandı. Bir önceki ayın 79,0 milyar dolar olan net giriş verisi 53,2 milyar dolar olarak yeniden düzenlendi.

Yabancı yatırımcılar net 49,7 milyar dolar tutarında ABD Hazine kağıdı ve 75,3 milyar dolar tutarında devlet destekli kuruluş tahvil satışı gerçekleştirdi. Özel sektör tahvilde ise net 162,5 milyar dolar net alım yapıldı.

En büyük portföye sahip Japonya'nın elindeki ABD Hazine tahvil tutarı 1 trilyon 87,1 milyar dolardan 1 trilyon 59,8 milyar dolara geriledi.

Çin'in tuttuğu tahvil miktarı da azaldı ve 768,6 milyar dolardan 759,0 milyar dolara indi. İngiltere'nin tahvil miktarı 766,8 milyar dolardan 722,7 milyar dolara kadar geriledi.