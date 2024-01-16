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'Agresif faiz indirimleri beklemek için erken'

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Gita Gopinath agresif faiz indirimleri beklemek için çok erken olduğunu söyledi.

16.01.2024 - 12:16 | | Foreks Haber
'Agresif faiz indirimleri beklemek için erken'

İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki bir panelde konuşan Gopinath, "Piyasalar merkez bankalarının faiz oranlarını oldukça agresif bir şekilde düşürmesini bekliyor. Bence bu sonuca varmak için biraz erken" dedi.

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Merkez bankalarının enflasyonu düşürme görevinin henüz tamamlanmadığını savunan Gopinath, ABD ve Euro Bölgesi'ndeki nispeten sıkı iş gücü piyasalarına dikkat çekti.

Gopinath, faiz indirimlerinin büyük olasılıkla 2024'ün ikinci yarısında geleceğini ve daha uzun vadede politika faizlerinin 2008 mali krizinden sonraki düşük faiz döneminden ortalama olarak daha yüksek olacağını vurguladı.

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