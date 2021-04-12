Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAlibaba para cezasını 'yol gösterici' olarak görüyor
HaberlerUzmanpara Haberleri Alibaba para cezasını 'yol gösterici' olarak görüyor
ABONE OL

Alibaba para cezasını 'yol gösterici' olarak görüyor

Çinli e-ticaret şirketi Alibaba'nın yetkilileri, tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle şirkete kesilen 2,8 milyar dolar para cezasını "yol gösterici" olarak gördüklerini bildirdi.

12.04.2021 - 11:48 | | AA
Alibaba para cezasını 'yol gösterici' olarak görüyor

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Joseph Sai, yatırımcılarla ve basın mensuplarıyla yaptığı konferans görüşmesinde, "Bir platform şirketi olarak işimiz, temel işletme modelimiz konusunda bir sorun olmadığını bilmek rahatlatıcı. Bu ceza kararı, tekelleşme karşıtı yasayla bağlantılı özgül sorunları kavramamız konusunda iyi bir yol gösterici oldu." ifadesini kullandı.

Cezanın Alibaba'ya herhangi olumsuz maddi etkisi olmayacağını ifade eden Sai, kararın açıklanmasının şirketle ilgili düzenleyici belirsizlikleri ortadan kaldırarak yatırımlara ve ortaklara güven vereceğini vurguladı.

Sai, "Bu meseleyi geride bıraktığımız için memnun olduğumuzu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

2,8 milyar dolar para cezası

Çinli e-ticaret şirketi Alibaba’ya, 10 Nisan'da tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2,8 milyar dolar para cezası kesilmişti.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme Kurumunca (SAMR) yapılan açıklamada, Alibaba’nın rekabeti sınırladığı ve malların serbest dolaşımını engelleyerek piyasadaki hakim konumunu kötüye kullandığı belirtilmişti.

SAMR, 12 Mart'ta aralarında Çinli arama motoru Baidu, sosyal medya şirketi Tencent, mobil taksi şirketi Didi ve telekomüniskasyon şirketi Softbank'ın da bulunduğu 12 şirkete tekelleşme karşıtı yasayı ihlal ettikleri gerekçesiyle 77'şer bin dolar para cezası kesildiğini duyurmuştu.

Çin, büyük teknoloji şirketlerinin tekelci uygulamalarının önüne geçmek için yeni düzenlemeleri, 8 Şubat'ta yürürlüğe koymuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    Sakarya'da sobadan sızan gazdan etkilenen anne ile 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

    Sakarya'da sobadan sızan gazdan etkilenen anne ile 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

    Duş almak için girdiği banyoda ölü bulundu!

    Duş almak için girdiği banyoda ölü bulundu!

    Peru'daki seçimlerin ilk turunda sürpriz: Solcu sendikacı sandıktan birinci çıktı

    Peru'daki seçimlerin ilk turunda sürpriz: Solcu sendikacı sandıktan birinci çıktı

    Minneapolis yine karıştı! Polis siyah genci vurdu

    Minneapolis yine karıştı! Polis siyah genci vurdu

    Bakan Pekcan yeni uygulamayı duyurdu

    Bakan Pekcan yeni uygulamayı duyurdu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sakarya'da sobadan sızan gazdan etkilenen anne ile 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

    Sakarya'da sobadan sızan gazdan etkilenen anne ile 3 çocuğu hastaneye kaldırıldı

    Sıradaki Haber
    Emekli olacaklar dikkat! O parayı alabilirsiniz

    Emekli olacaklar dikkat! O parayı alabilirsiniz

    Sıradaki Haber
    Aşılarda çarpıcı yan etki araştırması

    Aşılarda çarpıcı yan etki araştırması

    Sıradaki Haber
    İlk Sahur saat kaçta? İlk iftar ne zaman, saat kaçta açılacak? İl il imsak vakitleri...

    İlk Sahur saat kaçta? İlk iftar ne zaman, saat kaçta açılacak? İl il imsak vakitleri...

    Sıradaki Haber