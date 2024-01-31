Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaAlmanya’da işsizlik oranı değişmedi
HaberlerUzmanparaAlmanya’da işsizlik oranı değişmedi

Almanya’da işsizlik oranı değişmedi

Almanya’da ocak ayında işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 5.8 seviyesinde kaldı.

31.01.2024 - 13:59 | | UZMANPARA
Almanya’da işsizlik oranı değişmedi

Almanya’da ocak ayı işsizlik oranı açıklandı. Buna göre ocakta işsizlik yüzde 5.8 seviyesinde gerçekleşti. Aralık ayında işsizlik oranı da yüzde 5.8 seviyesindeydi. 

Haberin Devamı

Piyasalarda beklenti işsizlik oranının yüzde 0.1 oranında artarak yüzde 5.9’a çıkması yönündeydi. 

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış işsiz sayısı aralıkta 2 milyon 637 bin seviyesindeyken, ocakta 2 milyon 805 bin seviyesine yükseldi. 

Fransa'da enflasyon 2 yılın dibinde
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRFransa'da enflasyon 2 yılın dibindeHaberi Görüntüle
Jeoloji mühendisinden Japonya ve Türkiye'deki depremlere ilişkin açıklama!

Jeoloji mühendisinden Japonya ve Türkiye'deki depremlere ilişkin açıklama!

Merve Boloğur'un gizemli arkadaşı!

Merve Boloğur'un gizemli arkadaşı!