Almanya’da işsizlik oranı değişmedi

Almanya’da ocak ayı işsizlik oranı açıklandı. Buna göre ocakta işsizlik yüzde 5.8 seviyesinde gerçekleşti. Aralık ayında işsizlik oranı da yüzde 5.8 seviyesindeydi.

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Piyasalarda beklenti işsizlik oranının yüzde 0.1 oranında artarak yüzde 5.9’a çıkması yönündeydi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış işsiz sayısı aralıkta 2 milyon 637 bin seviyesindeyken, ocakta 2 milyon 805 bin seviyesine yükseldi.