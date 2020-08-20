Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar...

MAHMUT EKİNCİ

Stratejist Cüneyt Paksoy, bugün piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı beklentisini yorumladı.

Paksoy, altın ve dolar yorumlarında önemli detaylara değindi. Altın alacaklarla ilgili de konuşan Paksoy, "Altın alımı için biraz daha ılımlı seviyeler tercih edilmeli." dedi.

Yayının son bölümünde Cüneyt Paksoy dış ve iç piyasadaki gelişmeleri, borsadaki son durumu yorumladı.

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