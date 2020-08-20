CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar...
20.08.2020 - 13:20 |

Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar...

Stratejist Cüneyt Paksoy, Milliyet Instagram canlı yayınında altın alımı için önemli açıklamalarda bulundu.

Altın alacaklar dikkat! Fiyatlar...
ABONE OL

MAHMUT EKİNCİ

Stratejist Cüneyt Paksoy, bugün piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı beklentisini yorumladı.

Paksoy, altın ve dolar yorumlarında önemli detaylara değindi. Altın alacaklarla ilgili de konuşan Paksoy, "Altın alımı için biraz daha ılımlı seviyeler tercih edilmeli." dedi.

Yayının son bölümünde Cüneyt Paksoy dış ve iç piyasadaki gelişmeleri, borsadaki son durumu yorumladı.

YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili açıklama...

Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili açıklama...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

Bursa'da canlı bomba ve 4 DEAŞ'lı adliyede!

Bursa'da canlı bomba ve 4 DEAŞ'lı adliyede!

Sıradaki Haber