Altın fiyatlarında 'Fed' etkisi

Para ve emtia piyasalarında gözler Fed faiz kararındaydı. Özellikle ABD’de son haftalarda aralarında Silikon Vadisi Bankası’nın da yer aldığı 3 bankanın batması finansal kriz endişelerini körüklemişti.

ABD’de en büyük 16. Banka konumunda bulunan Silikon Vadisi Bankası’nda mevduat sahiplerinin paralarını çekmesiyle birlikte likidite sıkışıklığı yaşanmış ve bankanın iflası kaçınılmaz olmuştu.

Kriz Avrupa’da İsviçre’nin en köklü bankalarından Credit Suisse’ye de sıçradı. Bankayı kurtarmak için İsviçreli bir diğer dev banka UBS, Credit Suisse’yi satın almıştı.

Finansal piyasaların oldukça çalkantılı olduğu bu ortamda Fed’in faiz kararı merakla bekleniyordu. ‘Fed banka iflasları sonrası pas mı geçecek, yoksa enflasyonu düşürmek için faiz artışlarına devam mı edecek?’ Piyasalar bu soruları soruyordu.

BANKA İFLASI FED’İ ETKİLEMEDİ

Fed politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4.75 ile yüzde 5 aralığına çıkardı. Böylelikle Fed enflasyona karşı kararlı duruşunu sergiledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Karar metninde ABD bankalarının sağlam olduğuna vurgu yapılırken, gelişmelerin büyüme üzerindeki etkilerinin izleneceği ifade edildi. Ayrıca Fed, 2023 yılı için faiz beklentisini yüzde 5.1 olarak korudu.

KARAR METNİNDE DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI

Öte yandan Fed’in karar metninde bu yıl için bir faiz artırımı daha olacağı sinyalini verirken, önceki toplantı sonrasındaki açıklamada devam eden faiz artırımlarına atıf dünkü açıklamada yer almadı. Onun yerine "Belki bir faiz artırımı daha gerekli olabilir" denildi.

POWELL’DAN PİYASALARA ŞAHİN MESAJLAR

Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell piyasalara şahin mesajlar verdi. Powell gerekmesi durumunda faizleri beklentilerin üzerinde artırabileceklerini söyledi.

ALTIN FİYATLARI FED FAİZ KARARI SONRASI HAREKETLENDİ

Geçtiğimiz güne 1940 dolardan başlayan ons altın karar öncesi 1948 dolar seviyesi civarında hareket ederken 1970 doların üzerine çıktı. Ons altın günü 1970 dolardan kapattı.

Bugüne 1969 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1979 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1964 dolar, en yüksek ise 1980 dolar seviyesi görüldü.

GRAM ALTIN YENİDEN 1200 LİRAYI AŞTI

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket ediyor. Geçtiğimiz güne 1186 liradan başlayan gram altın Fed kararı öncesi 1193 liradan işlem görürken, kritik gelişme sonrası 1200 lirayı aştı.

Bugüne 1205 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1211 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1201 lira, en yüksek ise 1220 lira seviyesi test edildi.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NA ÇEVRİLDİ

Öte yandan Merkez Bankası bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak. TCMB'nin bugün faizde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Merkez Bankası şubat ayındaki toplantısında politika faizini 50 baz puan indirerek yüzde 9'dan yüzde 8.50 seviyesine indirmişti.