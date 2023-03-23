'Faizleri yükseltmemiz gerekirse bunu yapacağız'

Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının ardından basın toplantısında konuşan Powell, "Eğer faiz oranlarını daha da yükseltmemiz gerekir ise yapacağız" dedi.

Konuşmasında geçtiğimiz hafta bankacılık sektöründe yoğunlaşan stresin ardından FOMC'de faiz artırımını durdurmayı değerlendirdiklerini, Silicon Valley Bank'ın batması sonrası kredi şartlarında sıkılaşmanın büyüklüğüne bağlı olarak son faiz artırımı yapmış olabileceklerine de işaret etti.

Kredilerde daralmanın istihdamı, ekonomik aktiviteyi ve enflasyonu ne kadar azaltabileceğinin faiz artırım ihtiyacı konusunda belirleyici olacağını vurgulayan Powell, "Kredilerde sıkılaşmanın kolaylıkla ciddi bir makroekonomik etkisi olabilir" dedi.

Olası bankacılık kargaşasının kredi şartlarını daha da sıkılaştıracağını belirten Powell, bunun Fed'in faiz artırımlarına daha az bir ihtiyaç olabileceği anlamına geldiğini ifade etti.

Politika toplantısının ardından yapılan açıklamadan "devam eden artırımlar" ifadesini çıkardıklarını ve "Bir miktar ek politika güçlendirme uygun olabilir" ifadesini eklediklerini vurgulayan Powell, bu yıl için faiz indiriminin temel senaryolarında olmadığını, FOMC katılımcılarının da bu yıl için faiz indirimi beklemediklerini vurguladı.