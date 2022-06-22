Altın fiyatlarında resesyon endişesi

Altın fiyatlarında bu hafta itibarıyla da aşağı yönlü bir seyir izleniyor. Geçtiğimiz hafta Fed’in 28 yılın en sert faiz artışına giderek politika faizini 75 baz puan yükseltmesinin ardından altın fiyatlarında baskı artmıştı.

DÜNYA ENFLASYONLA SAVAŞIYOR

Özellikle son dönemde küresel çapta artan enerji maliyetleri ve gıda fiyatları enflasyonu körüklerken, pandemi ile birlikte başlayan tedarik zincirinde bozulma, Rusya ile Ukrayna arasında halen süren savaş emtia fiyatlarının yükselmesinde etkili oluyor.

Buğday, arpa gibi emtiaların fiyatlarındaki yükseliş ve dünyanın tahıl ambarı olan Ukrayna’daki savaş ülkelerin gıdaya erişimini kısıtlarken bu durum da enflasyonu yükseltiyor. Küresel çapta artan enflasyonist eğilime karşı merkez bankalarının parasal sıkılaşmaya gittiği görülüyor.

Fed mart ayında politika faizini yükselterek 3 yıl aranın ardından ilk kez artışa gitmişti. Fed’in ardından diğer ülkelerin merkez bankalarının da faiz artışına gidiyor. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) temmuz ayında 0.25 baz puan faiz artırması bekleniyor.

RESESYON ENDİŞESİ ALTINI VURDU

Fed’in faiz artırmasıyla ekonominin resesyona girebileceği beklentileri kuvvetlendi. Birçok önemli kurum ABD’nin resesyona gireceğine kesin gözüyle bakarken bu durum altın piyasasındaki hareketleri etkiliyor.

ALTIN YATIRIMCILARI POWELL'A ODAKLANDI

Altın yatırımcılarının gözü kulağı bugün saat 16.30'da Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşmaya çevrildi. Powell'ın yüksek enflasyon ve resesyona karşı Fed'in nasıl bir yol izleyeceğine dair açıklama yapması bekleniyor. Powell'ın konuşmasında Fed'in para politikasına dair sinyaller aranacak. Kritik gelişmeyle birlikte altın fiyatlarında yön değişebilir.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Haftaya 1839 dolardan başlayan ons altın salı günü 1828 dolara kadar geriledikten sonra 1833 dolardan kapandı.

Bugüne 1832 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileme kaydederek 1825 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1824 dolar, en yüksek ise 1833 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 1006 LİRAYI GÖRDÜ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket ediyor. Haftaya 1025 liradan başlayan gram altın salı günü 1018 liraya kadar geriledikten sonra 1021 liradan kapandı.

Bugüne 1021 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda düşüş kaydederek 1018 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1006 lira, en yüksek ise 1023 lira seviyeleri görüldü.