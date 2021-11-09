Altın yatırımcıları kritik gelişmeye odaklandı

Altın fiyatları son haftalarda oldukça hareketli bir seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası yükselişe geçen ons altın, cuma günü tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte 1820 dolara çıkmıştı.

Pazartesi günü ise ons altın, gelen tepki alımlarının etkisiyle birlikte 1828 dolara kadar yükseldi ve 2 ayın zirvesindeki yerini korudu.

ONS ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Bugüne ise 1826 dolardan başlayan ons altın, önceki kapanış seviyesine göre yatay bir seyir izleyerek 1827 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1823 dolar, en yüksek ise 1828 dolar seviyeleri görüldü.

YATIRIMCILAR ENFLASYON VERİSİNİ BEKLİYOR

Öte yandan çarşamba günü ABD’de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri yatırımcıların odağında olacak. Eğer enflasyon ekim ayında beklentilerin üzerinde gelirse bu durumda Fed, faiz artışına erken bir tarihte gidebilir.

ABD’de enflasyon 13 yılın zirvesinde seyrederken, genel fiyat seviyesinin yüksek kalması faizsiz bir varlık olan altın üzerinde baskı yaratabilir.

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GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Ons altında görülen yukarı yönlü fiyat hareketleri yurt içinde gram altın üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu gelişmeyle birlikte gram altın geçtiğimiz gün 571 lirayı aşarak rekor tazeledi ve 568 liradan kapandı.

Bugüne 568 liradan başlayan gram altın, önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.59 oranında yükselişle 569.7 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 567 lira en yüksek ise 569 lira seviyeleri görüldü.