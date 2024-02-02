Amazon'un 4. çeyrek sonuçları tahminleri aştı

Amazon'un hisse başına karı 0,80 cent olan beklentilerin üzerine çıkarak 1,0 dolar olarak gerçekleşti. Net kar geçen yılın aynı dönemindeki 278 milyon dolardan 10,6 milyar dolara çıktı.

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Aynı dönemde Amazon'un satışları da 166,2 milyar dolarlık beklentileri aşarak yüzde 14 artışla 170 milyar dolara ulaştı.

Dördüncü çeyrekte Amazon Web Services'in satışları yüzde 13 artarak 24,2 milyar dolar, reklam gelirleri 14,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Amazon, cari mali yılın ilk çeyreğinde ise satışlarının 138 milyar dolar ile 143,5 milyar dolar arasında gerçekleşeceğini ve %8 ile %13 arasında bir büyümeyi temsil edeceğini söyledi. Analistler 142,1 milyar dolar gelir bekliyordu.