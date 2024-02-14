API petrol stokları arttı

API tarafından hesaplanan ve enerji işlemcileri tarafından yakından takip edilen verilere göre 9 Şubat ile sona eren bir haftalık dönemde ABD petrol stokları bir önceki haftada görülen 674 bin varil artışın ardından 8,52 milyon varil daha yukarı geldi. Analistlerin beklentisi 2,6 milyon varil artış olacağı yönündeydi.

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Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından hafta başında açıklanan veriler, Stratejik Petrol Rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 0,8 milyon varil arttığını gösterdi. Stoklar söz konusu haftada 358,8 milyon varil seviyesinde bulunuyor.

API, benzin stokları üst üste altı hafta süren artışını sonlandırdı. Stoklar söz konusu 6 haftada yaşanan 28 milyon varil yükselişin ardından, geçen hafta 7,23 milyon varil aşağı geldi. EIA verilerine göre geçen hafta itibarıyla benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık yüzde 1 altına geriledi.

Damıtılmış ürün stoklarında düşüş dördüncü haftaya taşındı. Son üç haftada yaşanan 6,1 milyon varil düşüşe 4,02 milyon varil daha eklendi. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık 7 altında kaldı.

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Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Cushing bölgesinin petrol stoklarında artış ikinci haftaya taşındı. Cushing petrol stokları bir önceki hafta kaydedilen 492 bin varil artışın ardından 512 bin varil daha artış kaydetti.