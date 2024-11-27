API petrol stokları azaldı

API'den yapılan açıklamaya göre önceki hafta 4,75 milyon varil artan petrol stokları, 22 Kasım ile sona eren hafta 5,94 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stoklarda 250 bin varil gibi sınırlı bir düşüş olacağı yönündeydi.

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Bu düşüşün ardından ham petrol stokları yılbaşındaki seviyesinin yaklaşık 5 milyon varil altına geldi.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan veriler stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stoklarının 1,2 milyon varil artışla 390,4 milyon varile ulaştığına işaret etti. SPR stokları yaz aylarındaki en düşük seviyesinin yaklaşık 43 milyon varil üzerinde seyretmesine rağmen, ABD Başkanı Joe Biden'in göreve geldiği zamandan bu yana 245 milyon varil aşağıda bulunuyor.

API benzin stokları yönünü bir haftalık düşüşün ardından yönünü yeniden yukarı çevirdi. Bir önceki hafta 2,48 milyon varil azalan stoklar, geçen hafta 1,81 milyon varil yukarı geldi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın %4 altında bulunuyor.

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Damıtılmış ürün stoklarında da bir haftalık aranın ardından yeniden artış yaşandı. Önceki hafta 688 bin varil aşağı gelen stoklar, geçen hafta 2,54 milyon varil arttı. Damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın yaklaşık %4 altında kaldı.

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları üst üste üçüncü haftasında da geriledi. Bir önceki hafta 288 bin varil düşen Cushing petrol stokları, geçen hafta 734 bin varil daha azaldı.