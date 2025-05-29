API petrol stokları düştü

API'den yapılan açıklamaya göre önceki hafta 2,5 milyon varil artan petrol stokları, 23 Mayıs ile sona eren hafta 4,24 milyon varil geriledi. Analistler stoklarda 1,0 milyon varil seviyesinde bir artış bekliyordu. Bu yıl petrol stoklarının şu ana kadar yaklaşık 21 milyon varil arttığı hesaplandı.

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Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan verilere göre stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stokları 800 bin varil artışla 401,3 milyon varile ulaştı.

Benzin stokları üst üste yedinci haftasında da aşağı geldi; ancak bu kez düşüş sınırlı oldu. Önceki hafta 3,24 milyon varil azalan stoklar, geçen hafta 528 bin varil daha geriledi. Böylece yedi haftada toplam 15,4 milyon varil düşüş yaşandı. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık %2 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stokları iki hafta süren düşüşünü sonlandırdı. Stoklarda önceki hafta yaşanan 1,4 milyon varil düşüşün ardından, geçen hafta 1,3 milyon varil artış yaşandı. Bu artışla birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %16 altına geldi.

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Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları dördüncü hafta da geriledi. Bir önceki hafta 443 bin varil düşen Cushing petrol stokları, geçen hafta 342 bin varil daha azaldı.