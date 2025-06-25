API petrol stoklarında düşüş sürdü

API'den yapılan açıklamaya göre önceki hafta 10,13 milyon varil ile şok bir düşüş gösteren petrol stokları, 20 Haziran ile sona eren hafta 4,28 milyon varil daha azaldı. Analistler stoklarda 600 bin varil seviyesinde sınırlı bir düşüş tahmin ediyordu.

Haberin Devamı

Böylece son 5 haftada stoklarda düşüş 22,32 milyon varile ulaştı.

Son düşüşlerle birlikte bu yıl petrol stoklarında şu ana kadar artış 3,3 milyon varil ile sınırlı kaldı.

Enerji Bakanlığı (DoE) tarafından açıklanan verilere göre stratejik petrol rezervindeki (SPR) ham petrol stokları 200 bin varil artışla 402,5 milyon varile ulaştı.

Benzin stokları bir önceki hafta yaşanan sınırlı düşüşün ardından yeniden yukarı geldi. Geçen hafta 202 bin varil azalan stoklar, geçen hafta 764 bin varil artış gösterdi. Benzin stokları yılın bu dönemindeki beş yıllık ortalamanın yaklaşık %2 altında bulunuyor.

Damıtılmış ürün stokları üst üste dört hafta süren artışını sonlandırdı. Stoklarda önceki hafta yaşanan 318 bin varil artışın ardından, geçen hafta 1,03 milyon varil düşüş yaşandı. Bu düşüşle birlikte damıtılmış ürün stokları beş yıllık ortalamanın %17 altına geldi.

Haberin Devamı

Dünyanın en büyük petrol depolama merkezi ve ABD içindeki boru hatlarının kavşak noktası olan, WTI türü petrolün fiyatlandığı Oklahoma'nın Cushing bölgesinin petrol stokları sınırlı düşüşünü sürdürdü ve geçen hafta 75 bin varil geriledi.