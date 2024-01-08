Aralıkta en çok kazandıran DİBS oldu
Aralıkta aylık en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları verisini açıkladı. Buna göre aylık en yüksek reel getiri yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %8,04, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %6,16 oranlarıyla DİBS'te gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından külçe altın %4,29, euro %1,41, mevduat faizi (brüt) %1,16 ve Amerikan doları %0,40 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, BIST 100 endeksi %2,84 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altın %2,48 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken euro %0,35, mevduat faizi (brüt) %0,60, Amerikan doları %1,35 ve BIST 100 endeksi %4,53 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Külçe altın üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,39 oranında TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,46 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %10,25, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,48 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %13,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise %3,26 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %32,06, TÜFE ile indirgendiğinde ise %37,97 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %24,79, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,22 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından, euro %11,41, Amerikan Doları %8,06 ve BIST 100 endeksi %2,30 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) %20,30 ve DİBS %46,71 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde euro %2,49, Amerikan Doları %5,41, BIST 100 endeksi %10,46, mevduat faizi (brüt) %30,24 ve DİBS %53,35 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.