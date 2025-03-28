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Uzmanpara'Artan dış finansman imkanları devam ediyor'
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'Artan dış finansman imkanları devam ediyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ziraat Bankası'nın sağladığı 930 milyon dolar uzun vadeli dış finansmana ilişkin, "Geniş bir coğrafyadan yatırımcıların ilgi gösterdiği uzun vadeli bu işlem, reel sektörümüzün krediye erişimini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak" ifadesini kullandı.

28.03.2025 - 13:35 | | AA
'Artan dış finansman imkanları devam ediyor'

Şimşek, sosyal medya hesabından Ziraat Bankasının 930 milyon dolar uzun vadeli dış finansman sağlamasına ilişkin paylaşım yaptı.

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Söz konusu dış finansmanın önemine işaret eden Şimşek, "Programımızla artan dış finansman imkanları devam ediyor. Geniş bir coğrafyadan yatırımcıların ilgi gösterdiği uzun vadeli bu işlem, reel sektörümüzün krediye erişimini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

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