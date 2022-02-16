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'Artan konut fiyatları dikkate alınmalı'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, "Enflasyon değerlendirilirken artan konut fiyatları da dikkate alınmalı" ifadelerini kullandı.

16.02.2022 - 07:20 |
'Artan konut fiyatları dikkate alınmalı'

Isabel Schnabel, ECB'nin enflasyonu değerlendirirken konut fiyatlarındaki artışı da düşünmesi gerektiğini, konut fiyatlarında patlamanın para politikasını sıkılaştırmada çok geç kalmanın riskleri arasına eklendiğini söyledi.

Financial Times'a konuşan Schnabel, "Eğer konut sahibi olmanın maliyetindeki artışı enflasyon değerlendirmemize eklersek, ölçülen enflasyon üzerinde önemli bir etkisi olur. Özellikle de çekirdek enflasyon üzerinde" dedi.

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