Asgari ücrette ilk toplantı tarihi netleşti

Aralık ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca asgari ücretlinin gözü kulağı zam görüşmelerinde olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı.

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İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılacak. Bu yılki toplantıda 4 işçi yer alacak. Asgari ücretle nasıl geçindiklerini anlatacaklar. İkinci toplantı TÜRK-İŞ’in ev sahipliğinde gerçekleşecek. Üçüncü toplantıya TİSK ev sahipliği yapacak. Enflasyon, geçim endeksleri dikkate alınacak.