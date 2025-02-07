Asya borsalarında karışık seyir

Küresel piyasalarda yoğun veri gündemi takip edilirken, DeepSeek tarafından yayınlanan yapay zeka modellerinin Çin'in teknoloji şirketlerine olan ilgiyi yeniden canlandırmasının ardından Çin teknoloji hisseleri değer kazandı.

Haberin Devamı

Japonya'da 10 yıllık devlet tahvil getirileri son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 1,3'e yükseldi. Bugün açıklanan verilere göre aralık ayına ilişkin hane halkı harcamaları yıllık bazda yüzde 2,7 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede aralık ayı öncü göstergeler endeksi de öngörüleri geride bırakarak 108,9 oldu. Analistler, hane halkı harcamalarındaki yükselişin enflasyondaki güç kazanımına yönelik endişeleri beslediğini ifade etti.

Hindistan Merkez Bankası (RBI), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 6,5'ten yüzde 6,25'e çekti. RBI, en son Mayıs 2020'de faiz indirmişti.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 38.819 puandan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 6 azalışla 2.521 puandan kapandı. Şu sıralarda Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 değer kazancıyla 21.066 puandan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 primle 3.295 puandan işlem görürken, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,1 artışla 78.123 puanda seyrediyor.