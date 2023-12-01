S&P Global Ratings, Türkiye'nin kredi notu görünümünü durağandan pozitife revize etti. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan önemli bir açıklama yaptı.

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Bakan Şimşek'in açıklaması şu şekilde:

"Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Programımıza güven artıyor.

Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz.

Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız."