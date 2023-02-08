Aylık en yüksek reel getiri külçe altında oldu
2023 yılı Ocak ayı verisine göre aylık bazda en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ocak ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre aylık en yüksek reel getiri yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %2,44, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %0,04 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından euro %1,65, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,93, mevduat faizi (brüt) %2,77, Amerikan aoları %3,36 ve BIST 100 endeksi %3,56 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise euro %3,96, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %4,23, mevduat faizi (brüt) %5,04, Amerikan doları %5,63 ve BIST 100 endeksi %5,82 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
BIST 100 endeksi üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %34,28, TÜFE ile indirgendiğinde ise %26,61 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, Amerikan doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %3,47, TÜFE ile indirgendiğinde ise %8,98 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %75,14, TÜFE ile indirgendiğinde ise %76,43 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde Amerikan doları Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %11,31, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,66 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ BIST 100 ENDEKSİNDE GERÇEKLEŞTİ
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %40,24, TÜFE ile indirgendiğinde %65,84 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından DİBS %14,78, külçe altın %21,60, Amerikan doları %25,59, euro %29,19 ve mevduat faizi (brüt) %37,04 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS %0,78 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, külçe altın %7,29, Amerikan doları %12,01, euro %16,26 ve mevduat faizi (brüt) %25,55 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.