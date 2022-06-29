Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Bilgin, “Türkiye geçtiğimiz aralık ayının sonunda tarihi bir asgari ücret sözleşmesine imza atmıştı. Bundan bütün toplum, asgari ücretli olsun olmasın hatta sadece çalışan değil, orta sınıflar da memnun olmuştu. Asgari ücret, sadece asgari ücretlilere sınırlı etkileri olmayan, toplumsal etkileri olan bir ücret birimdir” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geçen yıl enerji kaynaklarına 50 milyar dolar ayırdığını ve miktarın bu yıl 100 milyar doları geçtiğini bildiren Bilgin, “Bütün bunların yanı sıra bir de döviz fiyatlarındaki dalgalanmaların ekonomideki olumsuz etkilerini dikkate aldığımız zaman enflasyonun gerçek sebeplerini daha objektif şekilde görmemiz mümkün. Türkiye bu enflasyon ortamında enflasyondan çıkış yolları konusunda belli bir kararlılıkla mücadele ediyor” dedi.

Bakan Bilgin, sorunların çözümü konusunda kararlı adımlarla ilerlediklerinin altını çizerek, “Enflasyon var ama biz üreterek enflasyonu aşacağız, ihracat yaparak aşacağız. Döviz üretemeyen bir ekonomide enflasyonu aşmak mümkün değil” dedi.

"ÇALIŞANLARIMIZIN ENFLASYON KARŞISINDA KORUNMASI BİZİM GÖREVİMİZDİR, BUNU YAPMAK ZORUNDAYIZ"

“Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi, Türkiye'nin üretim gücünün en önemli temeli olan emekçilerimizi koruyacak sosyal devlet tedbirlerini devreye sokmak mecburiyetindeyiz” diyen Bakan Bilgin, "Muhtelif şekillerde açıklamalarda bulunduk geçtiğimiz dönemlerde. Hep asgari ücretin normal sürede toplanması gerektiğini, şu anda yeni bir şeyin olmadığını söylemiştim. Bugün geldiğimiz noktada çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir, bunu yapmak zorundayız. Bunun için de elimizdeki en önemli araç asgari ücretin yeniden belirlenmesidir” diye konuştu.

"KOMİSYON ÇALIŞMALARININ YARIN SONUÇLANACAĞINI ÜMİT EDİYORUM"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak her şeyden önce emekçilerin korunması için çalışmak zorunda olduklarının altını çizen Bakan Bilgin, “İşletmelerimizle sosyal barışı korumalıyız. Bunun için de örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan zihniyeti yıkmamız lazım. Bunun ötesinde de yasal mevzuattaki sorunları aşmamız lazım. Bizim bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının yarın sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bu çalışmayla Türkiye'deki gelir dağılımındaki negatif etkiye karşı çalışanların lehine ortaya çıkan olumsuz etkileri aşmakla kalmayacağız, aynı zamanda bir sosyal transfer yapma imkanını da bu vesileyle bulmuş olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

'BURAYA İSTEYEREK GELDİK'

Toplantıda Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da yer aldı. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, “Birkaç aydır oldukça sık gündem olan emtia fiyatları, hem dünyada hem de ülkemizde kolay olmayan belirsiz dönemlerden geçiyoruz. Vatandaşlarımızın beklentisi var. Normalde asgari ücret yıllık belirleniyor ama güçlü bir mutabakatla hem işçi tarafımızın hem de devletimizin hem de işletmelerimizin mutabakatıyla ara bir zam ihtiyacı olduğu konusunda mutabık olduk. Buraya severek, isteyerek geldik. Bu mevcut konjonktür sebebiyle vatandaşlarımızın beklentisinin karşılanması konusunda biz TİSK olarak tam bir mutabakatla buradayız” dedi.

'ASGARİ ÜCRETLİYİ NEFES ALDIRACAK BİR DÜZENLEME OLUR'

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay ise, “Oluşan enflasyon ortada. Bu enflasyon çerçevesinde kamuoyunu, asgari ücretliyi, dar ve sabit gelirliyi nefes aldıracak bir düzenleme olur diye temenni ediyorum, talebimiz de o. Bunun dışında çalışma hayatında sıkıntılar var. Bu asgari ücret buraya geldi. Nitelik ne olacak? Nitelikli işçi ne olacak? Şu anda asgari ücrete yakın Türkiye’deki sayı çok yüksek” açıklamasında bulundu.