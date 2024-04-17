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Uzmanpara Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Haberler Uzmanpara Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Asgari ücret ve emeklilere ara zam yapılacağına ilişkin iddialar gündeme gelirken, Bakan Işıkhan tartışmalara son noktayı koydu.

17.04.2024 - 13:26 |
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Geçtiğimiz ocak ayında yapılan zamla birlikte 17 bin 2 liraya çıkan asgari ücrete ilişkin olarak ara zam olup olmayacağına ilişkin beklentilere yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulundu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zammın gündemde olmadığını ifade etti.

Bakan Işıkhan, sorulan bir soru üzerine, "En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrete ara zam düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

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