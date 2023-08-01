Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme açıklaması

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri bugün başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki ilk toplantının açılışını Bakan Vedat Işıkhan yaptı. Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde memur ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Işıkhan, “Bugün burada halihazırda çalışan ve emekli olan yaklaşık 6 milyon kamu görevlisi ve emeklisinin 2024-2025 yıllarını kapsayacak maaşları ile sosyal haklarını, kamu görevlileri konfederasyonlarımız ve 11 hizmet kolunda kurulu sendikalarımız ile birlikte yürüteceğimiz müzakerelerin yer alacağı “7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşme Görüşmeleri”ni başlatıyorum” dedi.

“KAMU ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEDİK”

Geride kalan 21 yılda Türkiye’nin yapısal sorunlarını çözerek toplumsal barışı ve huzuru tesis eden bir yönetim anlayışını benimsediklerinin altını çizen Işıkhan, “Kamu personeli ve kamu personel sisteminin ülkemizin kalkınma ve büyümesindeki rolünün son derece önemli olduğunun bilinci içerisinde eğitim, sağlık, adalet, güvenlik, din hizmetleri ve diğer kamusal alanlardaki kamu personel sayımızı sürekli artırdık. Kamu personelinin mali ve sosyal haklarında büyük ilerlemeler sağladık. Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Kamu personelinin bizlerle olan diyaloğunun güçlendirilmesini sağlamak amacıyla kamu görevlileri sendikacılığının ilerlemesi ve gelişmesi için yasal düzenlemeler yaparak sendikal gelişimi güçlendirdik. Birlikte yönetim anlayışıyla karar mekanizmalarında daha fazla kamu personelinin yer almasını sağladık” diye konuştu.

“ÜLKEMİZİN KAMU ÖRGÜTLENMESİNDE BUGÜN GELDİĞİ NOKTA BÜYÜK BİR BAŞARIDIR”

Türkiye’de kamu sendikacılığında yüzde 75’lik örgütlenme oranının gelişmiş birçok ülkenin üzerinde olduğunu sözlerine ekleyen Işıkhan, “Dünyada sendikalaşma oranlarının en yüksek olduğu İskandinav ülkelerinde bile yüzde 60’lar seviyelerinde sendikalaşma olduğu düşünüldüğünde ülkemizin kamu örgütlenmesinde bugün geldiği nokta büyük bir başarıdır. Bu seviyeyi yakalamamızda Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırmasının örgütlenmeyi teşvik eden politikalarımızı uygulamaya aktarmamızın ülkemizdeki çalışma barışına ve demokrasiye verdiğimiz önemin yanı sıra siz sendikalarımızın da çok önemli katkıları bulunmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

“POLİTİKALARIMIZI BELİRLERKEN ‘İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN’ DÜSTURU İLE HAREKET ETTİK”

2010 yılında Anayasa'da yapılan düzenleme ile kamu görevlileri sendikacılığı alanında mali ve sosyal hakların belirlenmesinde ‘Toplu Görüşme’den ‘Toplu Sözleşme’ ye geçildiğini hatırlatan Bakan Işıkhan, “Artık bu masada alınan ve mutabakata varılarak imzalanan kararlar ‘Toplu Sözleşme’ metni olarak kamu personel sisteminde doğrudan uygulanabilen bir mevzuat niteliğini almış durumdadır. Hükümet olarak paydaşlarımızla her şartta ve her ortamda diyaloğa açık olduk. Kamu görevlileri sendikalarımızın görüş ve önerilerini dikkate alarak personel politikalarını belirlemeye büyük özen gösterdik. Politikalarımızı belirlerken ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturu ile hareket ettik. Yönetime katılma ve sosyal diyaloğun geliştirilmesi amacıyla kurumsal düzeyde Kurum İdari Kurulları’nı etkin hale getirdik. Kamu Personeli Danışma Kurulu’nu kurduk. Bu kurulu daha işlevsel hale getireceğiz” açıklamasında bulundu.

“MUTABAKATA VARARAK TOPLU SÖZLEŞMEMİZİ UZLAŞMA İLE SONUÇLANDIRMAYI HEDEFLİYORUZ”

Bakan Işıkhan çağın modern insan kaynakları yönetimlerinin kamu personel sisteminde hayata geçirilmesi, ileri demokrasilerin katılımcı bir yönetim anlayışının vazgeçilmez unsuru olan sosyal diyalog mekanizmalarının işletilmesi bizim için çok önemli olduğu vurgusunu yaparak, “Çalışma hayatımızın en önemli aktörlerinden biri olan kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlarıyla yapacağımız ‘7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmeleri’ çalışmalarımızın sonucunda mutabakata vararak toplu sözleşmemizi inşallah hayırla ve uzlaşma içinde sonuçlandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın başkanlık yaptığı toplantıya memur ve memur emeklilerini temsilen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de yer aldı.