Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyona yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Enflasyon üzerindeki kur baskısı azalacak. Turizmde toparlanma oldu, haziran ayı ile 19 milyon turiste ulaşmayı hedefliyoruz.

Fiyat artışları ile ilgili gerekli adımları atıyoruz. Olağanüstü fiyat artışlarının vatandaşın alım gücüne en az düzeyde yansıması için enflasyonla mücadelede kamu olarak 2022 yılında 241.3 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz.

Azalan dış finansman ihtiyacı ile birlikte enflasyon üzerindeki kur baskılarının düşeceğini öngörüyoruz. Fiyat artışları ile ilgili gerekli adımları atıyoruz. Biz 2022 yılı bütçesini hazırlarken, varil başına petrol fiyatını ortalama 68 dolar hesaplarken bugün petrol fiyatları 110 dolara ulaşmıştır. Bu gelişme Türkiye'nin enerji faturasına 2022 yılı için 50 milyar dolar ilave yük getirmektedir.

"241,3 MİLYAR LİRA VERGİ GELİRİNDEN VAZGEÇİYORUZ"

Başta döviz kuru olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası emtia fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir ve enflasyon beklentilerindeki yükseliş fiyatlama davranışlarını, enflasyon görünümünü olumsuz etkilemektedir.

90'lı yıllarda kronik bir sorun haline gelen enflasyonu iktidara geldiğimiz andan itibaren uyguladığımız ihtiyatlı politikalarla düşürdüğümüz gibi tekrar düşürmek için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."