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Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan cari açık ve enflasyona ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

17.11.2023 - 13:16 |
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon ve cari açığa ilişkin bir değerlendirme yaptı. Bakan Şimşek'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

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"Uluslararası finansal kuruluşlarla ilişkilerimizi daha da güçlendiriyoruz. Makro finansal istikrarı sağlamak için uygulamaya koyduğumuz programımıza güçlü bir destek var.

Uluslararası rezervleri artırarak kırılganlığı azaltıyoruz. Enflasyon ve cari açıkta kalıcı düşüş için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

Bakan Şimşekten enflasyon açıklaması

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