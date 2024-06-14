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Uzmanpara Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
Haberler Uzmanpara Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi.

14.06.2024 - 14:46 |
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti.

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12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8’e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20,3’e geriledi. Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır."

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