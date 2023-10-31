Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek makroekonomik görünüm, bakanlığın faaliyetleri, 2022 yılı Sayıştay denetim raporu, bakanlığın, Gelir İdaresi Başkanlığının, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ve Türkiye İstatistik Kurumunun 2022 yılı kesin hesabı ve 2024 yılı gider bütçeleri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunum yaptı.

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Bakan Şimşek burada yaptığı konuşmada, program ve bütçede yer alan hedefleri ile makro finansal istikrarı sağlayacaklarını, mali disiplini yeniden tesis edeceklerini, enflasyonu orta vadede tek haneye düşüreceklerini ve bu durumları kalıcı hale getirecek yapısal reformları hayata geçirdiklerini söyledi.

Şimşek, yüksek bütçe açıkları nedeniyle küresel borçluluğun artış eğiliminde olduğunu ifade ederek, “2023 yılında gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde bütçe açığının GSYH’ye oranının sırasıyla yüzde 5,2 ve yüzde 5,5 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Kamu borcunun GSYH’ye oranı ise gelişmiş ekonomilerde yüzde 112, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 67 olarak tahmin edilmektedir” diye konuştu.

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Şimşek, önümüzdeki 5 yılın sonunda gelişmiş ülkelerde borcun milli gelire oranının 4 puan, gelişmekte olan ekonomilerde ise 8 puan artmasının beklendiğini aktararak, bu durumun küresel görünüm üzerinde ilave risk oluşturduğunu kaydetti.

Türkiye’de daha dengeli, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir yüksek büyüme ile kalıcı refah artışını hedeflediklerinin altını çizerek, “Türkiye ekonomisi, zorlu küresel koşullar ve jeopolitik gerginliklere rağmen 2022 yılında yüzde 5,5 büyümüştür. Bu yılın ilk yarısında asrın felaketi olan depreme rağmen yüzde 3,9’luk büyüme kaydedilmiştir. Ancak mevcut büyüme iç talep kaynaklı olup ekonomide yeniden dengelenme ihtiyacı söz konusudur” dedi.

“KİŞİ BAŞI MİLLİ GELİRİN İSE 14 BİN 855 DOLARA YÜKSELMESİNİ HEDEFLİYORUZ”

İlerleyen dönemde net ihracatın pozitif katkıda bulunduğu daha dengeli bir büyüme hedeflediklerine dikkati çeken Şimşek, “Bu dönemde kalıcı fiyat istikrarını hedeflerken; yatırımları, istihdamı, üretimi ve ihracatı da önceliklendirmeye devam ediyoruz. Büyüme beklentimiz 2023 yılında yüzde 4,4; 2024 yılında ise yüzde 4’tür. Program dönemi sonunda yüzde 5 büyüme ile milli gelirin 1,3 trilyon doları aşmasını, kişi başı milli gelirin ise 14 bin 855 dolara yükselmesini hedefliyoruz” diye konuştu.

İstihdamın artmaya devam ederken işsizlik oranı tek haneye gerilediğini belirten Şimşek, “2023 yılı Ağustos ayında toplam istihdam yıllık 727 bin kişi artarak 32,1 milyon kişi ile tarihi yüksek seviyeye ulaşmıştır. Mevsimsel düzeltilmiş işgücüne katılım oranı yüzde 53,3; istihdam oranı yüzde 48,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı yüzde 9,2 ile 2014 yılı Ocak ayından bu yana en düşük seviyesine inmiştir. Program döneminde istihdam artışının yıllık ortalama 909 bin kişi olmasını öngörüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

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Fiyat istikrarının en önemli öncelikleri olduğunu söyleyen Şimşek, “Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek ve fiyat istikrarını sağlamak için Merkez Bankası parasal duruşunu sıkılaştırmıştır. Politika faiz artışı, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma tedbirleri ile desteklenmektedir. Önümüzdeki dönemde para, maliye ve gelirler politikası eşgüdüm içerisinde yürütülecek; üretim, rekabet ve verimliliği artırıcı yapısal reformlar hayata geçirilecektir” dedi.

“VATANDAŞIMIZIN ALIM GÜCÜNÜN KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME VE KALICI REFAH ARTIŞI İÇİN FİYAT İSTİKRARI ÖN KOŞULDUR”

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Şimşek, Orta Vadeli Program’da (OVP) 2023 yıl sonunda yüzde 65 olarak öngörülen enflasyonun, 2024’te yüzde 33, 2025’te yüzde 15,2’ye, 2026’da ise yüzde 8,5 düşmesinin beklendiğine vurgu yaparak, “Gayet iyi biliyoruz ki vatandaşımızın alım gücünün korunması, sürdürülebilir büyüme ve kalıcı refah artışı için fiyat istikrarı ön koşuldur. Yoğun çabalarımız bunu gerçekleştirmeye yöneliktir” diye konuştu.

Mali disiplini yeniden tesis ettiklerini savunan Şimşek, “Program dönemi sonunda bütçemizde faiz dışı fazla vermeyi ve bütçe açığımızın milli gelire oranını Maastricht Kriterine uyumlu olarak yüzde 3’ün altında tutmayı hedefliyoruz. Tek seferlik deprem harcamaları hariç, bu oranın yüzde 2,1’e gerileyeceğini tahmin ediyoruz. Kamu maliyesi uygulamalarımızı şeffaf, tutarlı, öngörülebilir ve uluslararası normlara uygun bir şekilde yürüteceğiz” dedi.

“MALİ DİSİPLİNİ TEKRAR TESİS EDİP BÜTÇE AÇIĞINI DÜŞÜREREK ENFLASYONLA MÜCADELEYE DESTEK VERECEĞİZ”

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Maliye politikalarını para politikasıyla eş güdümlü yürüttüklerinin altını çizen Şimşek, “Mali disiplini tekrar tesis edip bütçe açığını düşürerek enflasyonla mücadeleye destek vereceğiz. Harcama alanlarını gözden geçirerek, kaynakların nitelikli büyümeye, ihracata ve istihdama katkı sağlayacak alanlara yönlendirilmesini sağlayacağız” değerlendirmesini yaptı.