Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün açıklanan mart ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.
03.04.2025 - 12:49 |
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları şu şekilde: "Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyon martta yüzde 38,1 gerçekleşti.
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Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz.
Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz."
Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyon martta yüzde 38,1 gerçekleşti.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 3, 2025
Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz.
Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir… pic.twitter.com/vHzBlkPpvC