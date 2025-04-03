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Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün açıklanan mart ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

03.04.2025 - 12:49 |
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları şu şekilde: "Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyon martta yüzde 38,1 gerçekleşti.

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Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz.

Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz."

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