Bankacılık sektöründe kredi ve mevduatlar arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi 8 Ekim haftası itibarıyla 5 milyar 181 milyon lira artarken, toplam mevduat 16 milyar 342 milyon 177 bin lira yükselerek 4 trilyon 241 milyar 330 milyon 472 bin liraya çıktı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 4 trilyon 23 milyar 695 milyon liradan 4 trilyon 28 milyar 876 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,47 yükselişle 1 trilyon 840 milyar 563 milyon 652 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 0,41 yükselişle 2 trilyon 247 milyar 551 milyon 557 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 261 milyar 754 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 234 milyar 276 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 8 Ekim itibarıyla 1 milyar 715 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari krediler 607,4 milyar lira oldu

Tüketici kredileri tutarı, 8 Ekim ile biten haftada önceki haftaya göre 1 milyar 686 milyon lira artarak 737 milyar 434 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 283 milyar 880 milyon lirası konut, 14 milyar 273 milyon lirası taşıt ve 436 milyar 280 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 139 milyon lira yükselerek 607 milyar 354 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,4 azalarak 185 milyar 302 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 76 milyar 545 milyon lirası taksitli, 108 milyar 757 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 8 Ekim haftası itibarıyla 702 milyon lira artarak 149 milyar 280 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 116 milyar 400 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 17 milyon lira artarak 822 milyar 825 milyon lira oldu.