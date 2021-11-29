Bankacılık sektörünün net karı açıklandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) yapılan açıklamaya göre, aynı ayda sektörün aktif toplamı 7 trilyon 374,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bankalar tarafından kurumumuza raporlanan verilere göre; Ekim 2021 döneminde Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 7.374.436 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2020 yıl sonuna göre 1.267.994 milyon TL artmıştır.

Ekim 2021 döneminde en büyük aktif kalem olan krediler 4.181.923 milyon TL, menkul değerler 1.242.945 milyon TL’dir. 2020 yıl sonuna göre sektörün; toplam aktifi %20,8 krediler toplamı %16,9, menkul değerler toplamı %21,5 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı %3,50 olmuştur.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2020 yıl sonuna göre %25,6 artışla 4.340.506 milyon TL olmuştur.

2020 yıl sonuna göre öz kaynak toplamı %10,9 artışla 664.932 milyon TL olurken, Ekim 2021 döneminde sektörün dönem net kârı 66.087 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise %17,31 seviyesinde bulunmaktadır."