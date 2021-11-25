Bankacılık sisteminde mevduat arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, krediler 4 trilyon 250 milyar TL'den 4 trilyon 425,7 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 750,8 milyar TL'den 751,1 milyar TL'ye çıkarken, bireysel kredi kartları 192,25 milyar TL'den 190,4 milyar TL'ye düştü.

Aynı hafta mevduat 4 trilyon 495,1 milyar TL'den 4 trilyon 774,1 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar 153,5 milyar TL'den 155,8 milyar TL'ye yükseldi. Veriler 12 Kasım ile biten haftayı kapsıyor.