Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Bankacılıktaki kargaşa sıkılaşmaya yol açacak'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Bankacılıktaki kargaşa sıkılaşmaya yol açacak'

'Bankacılıktaki kargaşa sıkılaşmaya yol açacak'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos bankacılık sektöründe yaşanan kargaşanın Euro Bölgesi'nde kredi standartlarında ek bir sıkılaştırmaya yol açabileceğini söyledi.

27.03.2023 - 09:37 |
'Bankacılıktaki kargaşa sıkılaşmaya yol açacak'

Luis de Guindos bankacılık sektöründe yaşanan kargaşanın düşük büyüme ve enflasyon oranlarına yol açabileceğini söyledi.

Business Post gazetesine demeç veren Guindos, "Bizim değerlendirmemize göre bankacılık sektöründeki kargaşa Euro Bölgesi'nde kredi standartlarında ek bir sıkılaştırmaya yol açacak. Bu durum ekonomiye daha düşük büyüme ve daha düşük enflasyon olarak yansıyabilir" dedi.

Guindos, "Yanıtlanması gereken soru ABD bankacılık sistemi ve Credit Suisse'deki gelişmelerin Euro Bölgesi ekonomisini nasıl etkileyeceği. Bu gelişmelerin finansal şartlarda ek bir sıkılaştırmaya yol açıp açmayacağını değerlendirmek gerekli" diye konuştu.

Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Gören şaşkına dönüyor! 3 odalı mağaranın üzerine 3 kat bina yapıldı

Gören şaşkına dönüyor! 3 odalı mağaranın üzerine 3 kat bina yapıldı

Tuşlu telefonlar depremlerin ardından yeniden değer kazandı

Tuşlu telefonlar depremlerin ardından yeniden değer kazandı