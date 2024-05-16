'Bankalar bir dizi olumsuzlukla karşı karşıya'
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Euro Bölgesi bankalarının bu yıl karlılık ve varlık kalitesi üzerinde baskı yaratacak bir dizi olumsuzlukla karşı karşıya kalabileceğini söyledi.
16.05.2024 - 13:37 |
De Guindos, ECB'nin Finansal İstikrar İncelemesi'ni sunarken düzenlediği basın toplantısında, bankaların daha yüksek fonlama maliyetleri, zayıf genel ekonomik büyüme, kötüleşen kredi defterleri ve sorunlu kredilerde artışla karşı karşıya olduğunu söyledi.
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De Guindos, "Potansiyel politika açısından tavsiyemiz oldukça açık: sermaye tamponlarını güçlendirmek için iyi karlılıktan yararlanmaya çalışalım" dedi.