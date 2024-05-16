'Bankalar bir dizi olumsuzlukla karşı karşıya'

De Guindos, ECB'nin Finansal İstikrar İncelemesi'ni sunarken düzenlediği basın toplantısında, bankaların daha yüksek fonlama maliyetleri, zayıf genel ekonomik büyüme, kötüleşen kredi defterleri ve sorunlu kredilerde artışla karşı karşıya olduğunu söyledi.

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De Guindos, "Potansiyel politika açısından tavsiyemiz oldukça açık: sermaye tamponlarını güçlendirmek için iyi karlılıktan yararlanmaya çalışalım" dedi.