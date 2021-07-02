Bankalar fonlama koşullarında gevşeme bekliyor

TCMB'nin bankaların 2021 yılının ikinci çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 3. çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren "Banka Kredileri Eğilim Anketi" yayımlandı.

Ankete göre, ikinci çeyrekte bankalar, genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartları temelde aynı bıraktı. Alt kırılımlar incelendiğinde, küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen uzun vadeli ve yabancı para cinsinden açılan kredilerde sıkılaşma olduğu gözlendi. Bireysel krediler için de standartların tüm kredi türlerinde aynı kaldığı görüldü.

Bu yılın 3. çeyreği için bankaların beklentisi, genel olarak işletme kredilerine uygulanan standartların temelde aynı bırakılacağı yönünde oluştu. Bireysel kredilerde ise tüm kredi türlerinde standartların temelde aynı kalması öngörülüyor.

Anket sonuçları, kredi talebi açısından incelendiğinde, 2021'in ikinci çeyreğinde tüm işletme kredi türleri için talepte artış olduğu gözlendi. Bireysel kredi türlerinde konut ve diğer bireysel kredi taleplerinde bir önceki dönemin aksine talepte artış olduğu, taşıt kredilerinde ise talebin temelde aynı kaldığı görüldü.

Bu yılın 3. çeyreğinde, yabancı para cinsinden açılan krediler hariç tüm işletme kredi türlerinde talebin artması bekleniyor. Bireysel kredilere ilişkin beklentiler ise konut ve diğer bireysel kredi türlerinde talebin artmaya devam edeceği, taşıt kredilerinde ise talebin temelde aynı kalacağı yönünde oluştu.

Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, yılın ikinci çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarının sıkılaşmaya, yurt dışı fonlama koşullarının ise az da olsa gevşemeye devam ettiği görüldü. Bu kapsamda 2021'in 3. çeyreğinde yurt içi ve dışı fonlama koşullarında gevşeme olması bekleniyor.