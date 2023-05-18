'Bankalar yüksek faizden daha az faydalanabilir'

Luis de Guindos, Euro Bölgesi bankalarının yüksek faiz oranlarından önceden düşünülenden daha az faydalanabileceklerini ve karın da yüksek fonlama maliyetlerinin ve kötüleşen varlık kalitesinin etkisi ile düşebileceğini söyledi.

Guindos, "Yüksek faizler bankaların net faiz gelirlerini artırıyor, ancak yavaşlayan kredi büyümesi ve getiri eğrisinde terse dönüş dikkate alındığında yüksek faizlerin faydası öngörülenden biraz daha küçük olabilir" diye konuştu.

Guindos ayrıca ticari gayrimenkul kredileri için görünüme yönelik endişelerin artmakta olduğunu, gölge bankalar arasındaki yüksek kırılganlığın da Euro Bölgesi bankalarına bulaşabileceğini vurguladı.