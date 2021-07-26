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Bankaların temettü sınırlamaları kaldırılacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bankaların temettü sınırlamalarını eylül ayında kaldıracak.

26.07.2021 - 08:02 |
Bankaların temettü sınırlamaları kaldırılacak

Bankadan Cuma günü yapılan açıklamaya göre bankaların temettü ödemelerine ilişkin sınırlama 2021 yılı eylül ayında planlandığı üzere sonlandırılacak.

Bankaların sermaye ve temettü dağıtım planları regülatörler tarafından düzenli olarak kontrol edilecek. ECB açıklamasında piyasada belirsizliğin azaldığı ve son verilerin ekonomik toparlanmayı teyit ettiği de belirtildi.

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