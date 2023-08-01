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BDDK'dan kredi kartlarına taksit kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartıyla yurt dışı harcamalarına taksit yapılmayacağını duyurdu.

01.08.2023 - 09:34 | | İHA
BDDK'dan kredi kartlarına taksit kararı

BDDK finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik yeni adımlar attı. Buna göre havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışı kredi kartı harcamalarında taksitlendirme yapılamayacak. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılacak koordineli adımlar kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihinde Kurumumuz internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulduğu üzere, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verilmiştir."

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