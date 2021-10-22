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UzmanparaBeyaz Saray: Biden, Fed'in bağımsızlığına saygılı
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Beyaz Saray: Biden, Fed'in bağımsızlığına saygılı

Beyaz Saray sözcülerinden Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına saygılı olduğunu, bununla birlikte Başkan Biden'ın hükümet yetkililerinin yüksek etik standartlara tabi olmaları gerektiğine inandığını söyledi.

22.10.2021 - 07:48 |
Beyaz Saray: Biden, Fed'in bağımsızlığına saygılı

Fed'in üst düzey yetkililerinin hisse senedi ve tahvillere doğrudan yatırım yapmalarını yasaklama kararının sorulduğu Jean-Pierre, yasak konusunda bir yorumda bulunmayacaklarını, Beyaz Saray'ın Fed'in bağımsızlığına saygılı olduğu yanıtını verdi.

Pierre, "Başkan Biden, tüm kamu kuruluşlarının ve yetkililerinin, bunlara bağımsız kurumlar dahil yüksek etik standartlara tabi olmaları, herhangi bir çıkar çatışmasından kaçınmaları gerektiğine inanıyor" diye konuştu.

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