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Biden, Fed Başkanı Powell'a güveniyor

Beyaz Saray sözcülerinden Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a güvenini devam ettirdiğini söyledi.

06.10.2021 - 07:05 |
Biden, Fed Başkanı Powell'a güveniyor

Air Force One uçağında gazetecilerle bir araya gelen Jean-Pierre, Senatör Elizabeth Warren'den Fed Başkanı Powell'a yönelik gelen eleştirilere rağmen Başkan Biden'ın Powell'a güvendiğini ifade etti.

Senatör Warren, Powell'ın finansal sistemi etkin şekilde regüle etmekte başarısız olduğunu ve Fed'deki etik dışı davranışların önüne geçemediğini söylemişti.

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