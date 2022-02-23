Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Uzmanpara'Biden, Tesla'yı görmezden geliyor'
HaberlerUzmanpara Haberleri 'Biden, Tesla'yı görmezden geliyor'

'Biden, Tesla'yı görmezden geliyor'

Tesla CEO'su Elon Musk, ABD Başkanı Joe Biden'ı otomobil üreticilerine önem verirken Tesla'yı görmezden gelmekle suçladı.

23.02.2022 - 09:44 |
'Biden, Tesla'yı görmezden geliyor'

ABD Başkanı Biden ve Beyaz Saray'ın iş dünyası liderleri ile yapılacak toplantılara Elon Musk'ı davet etme planı olmadığı şeklindeki haberlere yönelik olarak CNBC'nin sorularına yanıt veren Musk, Beyaz Saray yetkililerinin bu toplantılara davet edilmesi halinde utandıracak bir şey yapacağından veya söyleyeceğinden endişe ettiklerini belirterek, "Bu konuda endişe duyacakları bir şey yok. Doğru şeyi yapacağım" dedi.

Başkan Biden'ın Tesla'yı görmezden geldiğini, General Motors'un (GM) ABD elektrikli araç sektörünü yönlendirdiği konusunda halkı yanlış bilgilendirdiğini savunan Musk, "Tesla geçen çeyrekte 300 bin elektrikli araç üretti, GM ise 26" dedi.

    Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Rusya'ya en güzel cevap bu olur
    İskender roketleri, Su-25 ve Su-35 saldırı uçakları! İstihbarat alındı, işgalin rotası...
    Ege'de Türk balıkçılara Yunan ateşi
    Apartman görevlisi kadına tecavüz edip öldürmüştü! Fitness eğitmenine ceza yağdı
    Havacılık tarihinin en gizemli kazasında yeni gelişme!
    100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda değişiklik
    Survivor'da Hikmet-Yasin kavgası! Ilıcalı kararını açıkladı
    İkinci el araç piyasasında dengeler değişti! Geriliyor...
    Serdar Gürler'e büyük tepki! Yaptığı hareket olay oldu
    Ormandaki bitki örtüsünün ardında gizli! Tesadüfen buldular
    Aleyna Çakır ölümünde 5 kritik soru! Savcılık harekete geçti
    Çift cinsiyetli böcek dengeleri değiştirebilir! Büyük tehlike...
    Arda Kural canlı yayında anlattı: Sarp Levendoğlu bana baskı kurmaya çalıştı
    Hull City'de işler tersine döndü! Ilıcalı: Büyük para harcayacağız
    22-23-24 Şubat Var Var İndirimi!
    Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Rusya'ya en güzel cevap bu olur
    Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: Rusya'ya en güzel cevap bu olur
    İskender roketleri, Su-25 ve Su-35 saldırı uçakları! İstihbarat alındı, işgalin rotası...
    İskender roketleri, Su-25 ve Su-35 saldırı uçakları! İstihbarat alındı, işgalin rotası...
    Ege'de Türk balıkçılara Yunan ateşi
    Ege'de Türk balıkçılara Yunan ateşi
    Apartman görevlisi kadına tecavüz edip öldürmüştü! Fitness eğitmenine ceza yağdı
    Apartman görevlisi kadına tecavüz edip öldürmüştü! Fitness eğitmenine ceza yağdı
    Havacılık tarihinin en gizemli kazasında yeni gelişme!
    Havacılık tarihinin en gizemli kazasında yeni gelişme!
    100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda değişiklik
    100 TL ve 50 TL'lik banknotlarda değişiklik
    Survivor'da Hikmet-Yasin kavgası! Ilıcalı kararını açıkladı
    Survivor'da Hikmet-Yasin kavgası! Ilıcalı kararını açıkladı
    İkinci el araç piyasasında dengeler değişti! Geriliyor...
    İkinci el araç piyasasında dengeler değişti! Geriliyor...
    Serdar Gürler'e büyük tepki! Yaptığı hareket olay oldu
    Serdar Gürler'e büyük tepki! Yaptığı hareket olay oldu
    Ormandaki bitki örtüsünün ardında gizli! Tesadüfen buldular
    Ormandaki bitki örtüsünün ardında gizli! Tesadüfen buldular
    Aleyna Çakır ölümünde 5 kritik soru! Savcılık harekete geçti
    Aleyna Çakır ölümünde 5 kritik soru! Savcılık harekete geçti
    Çift cinsiyetli böcek dengeleri değiştirebilir! Büyük tehlike...
    Çift cinsiyetli böcek dengeleri değiştirebilir! Büyük tehlike...
    Arda Kural canlı yayında anlattı: Sarp Levendoğlu bana baskı kurmaya çalıştı
    Arda Kural canlı yayında anlattı: Sarp Levendoğlu bana baskı kurmaya çalıştı
    Hull City'de işler tersine döndü! Ilıcalı: Büyük para harcayacağız
    Hull City'de işler tersine döndü! Ilıcalı: Büyük para harcayacağız
    22-23-24 Şubat Var Var İndirimi!
    22-23-24 Şubat Var Var İndirimi!