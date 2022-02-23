'Biden, Tesla'yı görmezden geliyor'

ABD Başkanı Biden ve Beyaz Saray'ın iş dünyası liderleri ile yapılacak toplantılara Elon Musk'ı davet etme planı olmadığı şeklindeki haberlere yönelik olarak CNBC'nin sorularına yanıt veren Musk, Beyaz Saray yetkililerinin bu toplantılara davet edilmesi halinde utandıracak bir şey yapacağından veya söyleyeceğinden endişe ettiklerini belirterek, "Bu konuda endişe duyacakları bir şey yok. Doğru şeyi yapacağım" dedi.

Başkan Biden'ın Tesla'yı görmezden geldiğini, General Motors'un (GM) ABD elektrikli araç sektörünü yönlendirdiği konusunda halkı yanlış bilgilendirdiğini savunan Musk, "Tesla geçen çeyrekte 300 bin elektrikli araç üretti, GM ise 26" dedi.