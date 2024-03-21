'Bilanço küçültme yakında başlayacak'

Powell, Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), 2 gün süren toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında bilançonun küçültülme stratejisi konusunda nihai bir karar almadıklarını da belirtirken, bu yavaşlamanın "oldukça yakında" başlamasının uygun olacağını düşündüğünü de ifade etti.

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Son iki yılda Fed pandeminin ilk dönemlerinde ekonomiyi canlandırmaya çalışırken biriktirdiği yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık hazine ve mortgage tahvilini elden çıkararak her ay yaklaşık 95 milyar dolarlık bir hızla bu menkul kıymetlerin tükenmesine izin verdi.

Bu strateji "niceliksel sıkılaştırma" ya da QT olarak biliniyor ve Fed'in gösterge federal fon faizindeki artışlarla birlikte finansal koşulları soğutmak için Fed'in cephaneliğinde önemli bir araç.

Powell, "Çıkış hızını yavaşlatma kararı bilançomuzun küçüleceği anlamına gelmiyor, ancak bu nihai seviyeye daha kademeli olarak yaklaşmamızı sağlıyor. Özellikle, bilanço küçültme hızının yavaşlatılması yumuşak bir geçişin sağlanmasına yardımcı olacak ve para piyasalarının stres yaşama olasılığını azaltacaktır" dedi.

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Fed, QT'yi daha önce bir kez, Janet Yellen'in merkez bankasının başında olduğu 2017 yılında denemişti.

Portföyündeki bu daralma merkez bankasında tutulan banka rezervlerini tüketti ve Powell'ın görevi devralmasının ardından 2019'da beklenmedik bir türbülansa yol açtı.

Bu durum, bankaların birbirlerine verdikleri kısa vadeli "repo" kredilerinde faizlerin yükselmesine neden olan bir nakit sıkışıklığı yarattı. Bu karışıklık Fed'i yeniden alım yapmaya zorladı ve bu da piyasaları sakinleştirdi.

Powell basın toplantısında, "Bu tür bir türbülanstan kaçınmak istiyoruz" dedi.

Powell, böyle bir kargaşayı önlemek için Fed'in para piyasası koşullarını dikkatle izleyeceğini ve bunun merkez bankasına bankacılık sistemindeki rezervlerin seviyesi hakkında ne söylediğini soracağını söyledi.

Powell şu anda rezerv seviyesini "yeterli" olarak nitelendirdiklerini ve Fed'in "bol" seviyeyi hedeflediğini, bunun da yeterli seviyeden biraz daha az olduğunu ifade etti.

QT'nin yaklaşık iki yıl önce başlamasından bu yana Fed'in bilançosu yaklaşık 7,5 trilyon dolara geriledi.

Powell, bilanço küçültmenin tam olarak ne kadar yavaşlatılabileceğini söylemekten kaçındı, ancak "uzun vadeli hedefin" bilançonun ipoteğe dayalı menkul kıymetler yerine "çoğunlukla" hazine tahvillerinden oluştuğu bir noktaya ulaşmak olduğunu söyledi.