Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Birleşik Krallık'ta rekor büyüme
22.12.2020 - 12:12 | | DHA

Birleşik Krallık'ta rekor büyüme

Birleşik Krallık'ta gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 16 ile, ülkede çeyrek bazlı büyüme istatistiklerinin tutulmaya başlandığı 1955 yılından bu yana en yüksek oran olarak tarihe geçti.

Birleşik Krallık'ta rekor büyüme
ABONE OL

GSYH'deki çeyreklik bazdaki büyüme analistlerin beklentilerini de aştı. Ulusal İstatistik Ofisi'nin (Office for National Statistics - ONS) verilerine göre, GSYH aynı çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 8.6 daraldı.

ONS verilerine göre bu dönemde, hizmetler, üretim ve inşaat sektörlerindeki çıktı ile özel tüketim, devlet tüketimi ve iş yatırımları, kısıtlama öncesi düzeylerinin altında kaldı.

Veriye ilişkin açıklamaya göre, Covid-19 pandemisi ve Brexit geçiş dönemine ilişkin belirsizlikler sonuçları olumsuz etkiledi.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tekirdağ'da vaka sayıları yüzde 60 oranında düştü

Tekirdağ'da vaka sayıları yüzde 60 oranında düştü

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

İşte ülkelerdeki altın rezervleri! Türkiye...

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Çete her içki için ayrı kit üretmiş!

Velayeti annelerine verilen 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti!

Velayeti annelerine verilen 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti!

Sıradaki Haber