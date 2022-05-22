Bitcoin için 14 bin dolar tahmini

Kripto para piyasası geçtiğimiz hafta LUNA ve UST’deki çöküşün yaralarını sarmaya çalışıyor. UST’nin 1 dolar sabitliğini kaybetmesiyle birlikte Terraform Labs elinde tuttuğu 3 milyar dolardan fazla Bitcoin’i satışa çıkararak Bitcoin fiyatının 26 bin 700 dolara kadar gerilemesinde etkili olmuştu.

Terra ekosisteminin bir diğer kripto parası LUNA, UST’nin 1 dolar sabitliğini kaybetmesinin ardından rekor miktarda piyasaya sürülmüş ve fazlalaşan arz LUNA fiyatının sıfırlanmasına yol açmıştı.

TERRA CEO’SU GÜNEY KORE’DEN KAÇTIĞINA YÖNELİK İDDİALARA YANIT VERDİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Terraform Labs CEO’su Do Kwon’un UST ve LUNA’daki çöküşün öncesinde Güney Kore’de bulunan şirketini kapattığı ve ülkeden ayrıldığına yönelik iddialar basında yer almıştı.

Buna karşılık olarak Seul Güney Bölge Savcılığı, Do Kwon liderliğindeki stablecoin projesi UST'nin arkasındaki kuruluş olan Terraform Labs hakkında bir soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Do Kwon konuyla ilişkin olarak şirketi kapatmanın uzun zaman aldığını ve yaşanan çöküş ile arasındaki zamanlamanın tamamen tesadüf olduğunu söyledi. Know, Aralık 2021’den bu yana Singapur’da yaşadığını açıkladı.

BITCOIN KRİTİK SEVİYEDE HAREKET EDİYOR

Sermaye değeri bakımından en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin geçen hafta 1.5 yılın dibini gördükten sonra kısmi toparlanma kaydederek 30 bin doların üzerine çıkmıştı. Lider coin son günlerde kritik seviye olan 30 bin dolar civarında hareketini sürdürüyor.

BITCOIN İÇİN 14 BİN DOLAR TAHMİNİ

Kripto para analiz şirketi CryptoQuant’ın CEO’su Ki Young Ju geçtiğimiz günlerde Bitcoin ile ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu.

Twitter’da 300 bine yakın takipçisi bulunan Ünlü CEO Ju, tarihsel verilere göre Bitcoin fiyatının 14 bin dolara düşebileceğini söyledi.

Ju aynı zamanda kurumsal yatırımcıların, bireysel yatırımcılara göre Bitcoin’e daha fazla yatırım yaptığını açıkladı. Kurumsal yatırımcıların payının giderek artması Bitcoin’in küresel gelişmelerden daha fazla etkilenmesine yol açıyor.