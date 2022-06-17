Bitcoin için korkutan analiz

Kripto para piyasası hafta başında Celsius Network’ün para çekim işlemlerini durdurduğunu açıklamasının ardından büyük bir düşüş yaşamıştı. Bu gelişmenin ardından piyasadaki aşırı oynaklık sebebiyle dünyanın en büyük kripto para borsası Binance da kısa süreliğine Bitcoin işlemlerini askıya almıştı.

KRİPTO PARA PİYASASINDA ‘FED’ ETKİSİ

Öte yandan çarşamba günü açıklanan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesi piyasalar 75 baz puanlık bir artırıma gidileceğini fiyatladı. ABD’de enflasyonun yüzde 8.6 ile 41 yılın rekorunu kırmasıyla birlikte Fed’in daha sıkı para politikası uygulayacağı yönünde bir beklenti oluşmuştu.

Nitekim Fed piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 1.50-1.75 aralığına çekti. Fed’in faiz kararı öncesi çarşamba günü 20 bin 111 doları gören Bitcoin, Fed Başkanı Jerome Powell’ın önümüzdeki toplantılarda daha sert faiz artışına gitmeyeceğini açıklamasıyla birlikte 22 bin 800 dolara kadar yükselmişti.

BITCOIN YÜZDE 10’A YAKIN GERİLEDİ

Perşembe günü Bitcoin, 22 bin 500 dolar seviyesi civarından hızla düşüşe geçerek yeniden 20 bin dolar sınırına geri çekildi. Bitcoin’de günlük değer kaybı yüzde 10’a dayandı.

Lider coin bugün 20 bin 246 dolar seviyesine geriledikten sonra şu dakikalarda toparlanma kaydederek 21 bin 70 dolardan işlem görüyor.

TETHER’İN PİYASA DEĞERİ 70 MİLYAR DOLARIN ALTINDA

Öte yandan en yüksek hacimli sabit kripto varlık USDT'nin piyasa değeri dikkat çekiyor. CoinGecko verilerine göre USDT’nin piyasa değeri 69.2 milyar dolara kadar geriledi. USDT en son 2021 yılı Ekim ayında bu seviyeyi görmüştü.

Terra ekosisteminin sabit kripto parası UST’deki çöküş ve yatırımcıların kripto paralardan çekilmesi USDT’nin piyasa değerinin düşmesine yol açtı. UST’nin sabitliğinin bozulmasıyla birlikte yatırımcıların stabil coinlere yönelik daha çekingen bir tutum sergilediği gözleniyor.

BITCOIN’DE DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ? İŞTE CEVABI

Son günlerde 20 bin dolar seviyesi civarında hareket ederek tedirginliğe yol açan Bitcoin’de yatırımcılar fiyatın daha da düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Kripto para analiz sitesi CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, Bitcoin fiyatıyla ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Ju, Coinbase’den Bitfinex’e 15 bin Bitcoin girişi olduğunu kaydederken, kripto hedge fonlarının uzun pozisyonlar için teminatları doldurduğunu söyledi.

Ayrıca Ju, market yapıcıların müşterilerinin satış emirlerini yerine getirmek için likidite doldurduğunu söyledi. Ju, her ihtimalle Bitcoin'in kısa vadede düşüş sinyali verdiğini belirtti.