Powell'dan enflasyon mesajı

Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonla mücadeleye ilişkin mesajlarına devam ediyor.

Powell, doların küresel rolüne yönelik konferansta yaptığı açılış konuşmasında Fed'in ciddi şekilde enflasyonu yüzde 2'ye düşürmeye odaklı olduğunu belirtti.

BloombergHT'de yer alan habere göre Powell, Fed'in fiyat istikrarına yönelik güçlü taahhüdünün dolara bir saklama aracı olarak geniş çaplı güven duyulmasına destek verdiğini söyledi.

Powell, Fed'in dijital para çıkarmayı değerlendirdiğini, bu dijital paranın doların uluslararası statüsünün devam ettirilmesine katkı sunacağını belirtti.

Fed, 75 baz puan ile 1994 yılından bu yana en büyük faiz artırımını gerçekleştirirken, Fed Başkanı Jerome Powell gelecek ay da 75 veya 50 baz puanlık bir artışa gidilebileceği mesajını vermişti.

Powell’ın “75 baz puanlık faiz artışı alışılmadık şekilde büyük bir adım ve bu büyüklükteki adımların yaygın hale gelmesini beklemiyorum” demesi çok daha büyük faiz artırımları ihtimalini masadan kaldırarak piyasaları desteklemişti.